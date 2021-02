SAG Awards : Chadwick Boseman fait un pas de plus vers l'Oscar, tandis que Trump fait des remous

Chadwick Boseman a été nommés deux fois aux SAG Awards remis par le syndicat américain des acteurs et actrices (SAG), de bon augure pour les Oscars.

Moins en vue que les Golden Globes qui ont annoncé leurs nominations mercredi, les SAG sont considérés comme un indicateur bien plus fiable des chances d'un film aux Oscars. Avec quelque 10.000 membres, les acteurs et actrices constituent en effet le plus gros collège votant de cette catégorie.

En nombre de nominations, Minari, drame mettant en scène une famille américaine d'origine coréenne qui s'installe dans l'Amérique rurale des années 1980 à la recherche d'une nouvelle vie, partage la première place.