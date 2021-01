Sacha Baron Cohen n’interprétera plus Borat, puisque Trump n’est plus président

L’acteur et humoriste Sacha Baron Cohen, célèbre pour sa galerie de personnages hauts en couleur apparus dans divers films et sketches, a annoncé qu’il ne se glisserait plus dans le costume du plus célèbre d’entre eux, le caustique Borat.

Après la disparition annoncée de Mister Bean hier, c’est une autre icône de l’humour qui tire sa révérence. Baron Cohen estime en effet que son personnage n’a plus de raison d’être, puisque Donald Trump ne sera bientôt plus président, a-t-il confié à Variety.

J’ai ressorti Borat à cause de Trump. Il y avait un but dans ce film, je n’ai plus de raison de le faire à nouveau, donc il est de retour au placard.

Il n’y devrait donc pas y avoir de 3e volet aux aventures absurdes du journaliste kazakh à moustache, créé en 2006 pour les besoins du premier film. Fonctionnant sur un principe de caméra cachée couplée à un faux documentaire, les tribulations de Borat ont piégé plusieurs personnalités et anonymes aux Etats-Unis. Dans le second film, c’est Rudy Guiliani, l’avocat de Trump et ancien maire de New-York, qui a été piégé par Baron Cohen et sa complice, l’actrice bulgare Maria Bakalova qui incarne la fille de Borat.

Ce second volet est sorti en streaming peu avant l’élection présidentielle pour tenter d’influencer sur leur résultat.