"Sabrina, l'apprentie sorcière": Netflix a trouvé son Harvey Kinkle

Il sera l'amoureux transi de "Sabrina, l'apprentie sorcière". La plateforme Netflix a trouvé l'acteur qui jouera le rôle d'Harvey Kinkle, le petit ami de la sorcière adolescente pour son reboot de la série culte des années 1990.

Ross Lynch donnera la réplique à l'actrice Kiernan Shipka ("Mad Men", "Feud"), déjà annoncée dans la peau de Sabrina Spellman. L'acteur incarnera le personnage d'Harvey, un jeune homme charmant et rêveur qui ne se doute pas une seule seconde de la double vie sombre de sa petite amie sorcière et de l'existence des forces occultes qui feront tout pour les séparer.

Netflix a déjà commandé deux saisons de 20 épisodes d'une durée d'une heure pour cette nouvelle série. Tirée des comics "The Chilling Adventures of Sabrina", publiés par Archie Comics, le reboot s'intéressera à l'aspect plus sombre des aventures de "Sabrina, l'apprentie sorcière", dans la même veine que "Riverdale". Aucun titre définitif ni de date de diffusion n'ont été annoncés pour le moment.

Les actrices Miranda Otto ("Homeland", "Annabelle 2") et Lucy Davis ("Wonder Woman") joueront respectivement les rôles des tantes de Sabrina, Zelda et Hilda. Chance Perdomo, Michelle Gomez, Jaz Sinclair, Richard Coyle et Bronson Pinchot complètent le casting.

Ross Lynch est plus connu pour son rôle d'Austin Moon dans la série télévisée "Austin et Ally" sur Disney Channel. Quant à Kiernan Shipka, l'actrice s'est notamment fait connaître pour son rôle de Sally Draper dans la série "Mad Men" aux côtés de Jon Hamm et de January Jones.

"Sabrina, l'apprentie sorcière" a connu le succès aussi bien aux Etats-Unis (ABC) qu'en France (France 2) pendant sept saisons, de 1996 à 2003. C'est Melissa Joan Hart qui était le visage de la jeune sorcière.