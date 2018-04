"Sabrina, l'apprentie sorcière", "Charmed", "Mary Poppins"... 2018, l'année des reboots ?

Les reboots ont le vent en poupe à Hollywood. Alors que le très attendu film "Le Retour de Mary Poppins" avec Emily Blunt est prévu pour le 19 décembre au cinéma, une flopée d'anciennes séries et films sont sur le point de faire leur retour pour le plus grand plaisir des spectateurs nostalgiques.

Les actrices Lucy Davis et Miranda Otto incarneront respectivement les tantes de Sabrina, Hilda et Zelda. Les acteurs Chance Perdomo, Michelle Gomez, Jaz Sinclair, Richard Coyle et Bronson Pinchot complètent ce casting.

Tiré du comics "The Chilling Adventures of Sabrina", le reboot de "Sabrina, l'apprentie sorcière" sera porté à l'écran par Kiernan Shipka dans le rôle de Sabrina, et Ross Lynch jouera son petit ami, Harvey Kinkle. Une première photographie a été dévoilée sur le compte Twitter du créateur de la série, Roberto Aguirre-Sacasa.

C'est l'un des reboots les plus attendus de 2018. La petite sorcière adolescente est de retour sur les écrans avec une version beaucoup plus sombre que celle des années 2000. Netflix a déjà commandé deux saisons de vingt épisodes d'une heure chacun. Créé par Roberto Aguirre-Sacasa à qui l'on doit la série "Riverdale", le reboot de "Sabrina, l'apprentie sorcière" est également issu de l'univers Archie Comics, tout comme "Riverdale". Pourtant, aucun crossover n'est prévu pour le moment entre les deux séries.

La série culte des années 1990/2000 revient grâce à la magie de la télévision. La chaîne américaine CW a commandé le pilote pour une version plus contemporaine des trois sorcières, décrite comme "féroce, drôle et féministe". Jennie Urman, la créatrice de "Jane the Virgin", est en charge du scénario. L'intrigue se déroulerait de nos jours et suivrait le quotidien de trois nouvelles sœurs, dans une cité universitaire, qui découvrent leur véritable identité de sorcières. Les trois sœurs seront interprétées par les actrices Melonie Diaz, Madeleine Mantock et Sarah Jeffery. Cette dernière a même partagé une première photographie réunissant les trois sœurs sorcières sur son compte Twitter .

Diffusée sur The WB puis UPN, la série "Roswell" avait connu le succès aux Etats-Unis et en France de 1999 à 2002. L'intrigue suivait Liz Parker, jouée par Shiri Appleby, dont la vie avait été chamboulée après avoir découvert l'existence de plusieurs extraterrestres au sein de sa classe. Katherine Heigl ainsi que Jason Behr ont été révélés par la série.

Derrière ce projet, Julie Plec, la créatrice de "The Vampire Diaries" et de "The Originals", sera en charge de la réalisation et fera équipe avec la scénariste de "The Originals", Carina Adly MacKenzie.

Michael Vlamis ("New Girl") entrera dans la peau de Michael. Après une enfance des plus violentes, le jeune homme compte bien trouver un moyen de quitter la Terre et les humains qui l'ont déçu.

L'acteur Nathan Parsons incarnera quant à lui le premier rôle masculin, Max l'officier de police alien. Tyler Blackburn ("Pretty Little Liars") sera le sergent Alex Manes, de retour du Moyen-Orient. Après avoir subi des traumatismes physiques et psychologiques, Alex décide d'abandonner ses rêves et un futur avec l'homme qu'il aime pour correspondre aux idéaux de son père.

Inspiré des livres "Roswell High" de l'auteure américaine Melinda Metz, ce remake de la série des années 2000 mettra en scène la vie de Liz Ortecho, une jeune femme dont les parents immigrés sont sans papiers. Rentrée à Roswell, sa ville natale, elle retrouve son amour de jeunesse devenu officier de police et découvre qu'il est en réalité un alien. Elle décide alors de le protéger et d'enquêter sur ses origines tandis que la présence du FBI et celle des aliens met de plus en plus en danger leur relation amoureuse naissante.

Men in Black

Les "hommes en noir" sont de retour, avec deux nouveaux personnages. Will Smith et Tommy Lee Jones ont laissé la place à Tessa Thompson et Chris Hemsworth, toujours en négociation avec Sony pour intégrer le casting. Réalisée par l'Américain Felix Gary Gray ("Fast and Furious 8"), la suite des aventures des agents secrets est attendue pour le 14 juin 2019, aux Etats-Unis. Un troisième personnage devrait compléter le casting principal selon les informations données par le studio Sony qui a annoncé un ensemble d'acteurs dont "un homme caucasien", "une femme noire" et "un homme plus âgé".

Chris Hemsworth et Tessa Thompson ont déjà partagé l'affiche du film "Thor : Ragnarok", en 2017. L'acteur australien avait repris son rôle du dieu du tonnerre tandis que l'actrice californienne incarnait le rôle d'une Valkyrie prête à tout pour sauver le royaume d'Asgard. Les deux acteurs reprendront leurs rôles respectifs dans le prochain "Avengers : Infinity War", en salles le 25 avril en France.

Les trois volets de la saga "Men in Black", sortis en 1997, 2002 et 2012, avaient rapporté 1,65 md$ au box-office mondial. Barry Sonnenfeld avait réalisé les trois films, produits par Steven Spielberg et tirés du comics de Lowell Cunningham.

D'autres remakes devraient voir le jour à la télévision américaine tels que "Cagney et Lacey", mené par Sarah Drew et Michelle Hurd, ou encore "Magnum", encore en chantier sur CBS.