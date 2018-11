Sabam Awards 2018 - Thierry Michel, Ben Stassen, Puggy et Girls in Hawaï parmi les nommés

Les réalisateurs Thierry Michel et Ben Stassen figurent sur la liste des nommés pour la 6e édition des Sabam Awards, de même que les groupes de musique Puggy et Girls in Hawaï, annonce jeudi la société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs dans un communiqué. La cérémonie de remise des prix se déroulera le 17 décembre prochain à La Madeleine à Bruxelles.

L'événement, organisé en alternance par communauté linguistique, vise à récompenser des artistes membres de la Sabam et actifs dans toutes les disciplines artistiques qui composent son répertoire: musique, audiovisuel, arts visuels, arts de la scène et littérature. D'une valeur de 2.000 euros chacun, seize prix seront attribués par un jury d'experts externes à la société.

La catégorie "Audiovisuel/Long métrage" verra ainsi s'affronter les réalisateurs Pascal Colson et Thierry Michel avec "Enfants du hasard", Olivier Jourdain avec "L'eau sacrée", Ben Stassen et Jérémie Degruson avec "Bigfoot Junior" et Samuel Tilman avec "Une part d'ombre".

Côté musiques de film, Puggy a été retenu pour ses prestations dans "Bigfoot Junior". Le groupe concourra face à Manuel Roland ("Je suis resté dans les bois"), Philmarie ("Sonar") et Ségolène Neyroud (Even lover gets the blues).

Les Girls in Hawaï tenteront pour leur part de se distinguer dans la section "Pop-Rock" face à Fugu Mango, It It Anita et Pale Grey.

DC Salas, Alex Germys, Haring, Lawrence Ledoux s'opposeront eux dans la catégorie "Musiques électroniques", tandis que Roméo Elvis X Le Motel, Isha, L'Or du Commun et Scylla chercheront à remporter le trophée relatif aux "Musiques urbaines".

Des awards seront également remis dans les catégories "Arts visuels", "Audiovisuel/Court métrage", "Bande dessinée", "Chanson française", "Jeune Public", "Littérature", "Musique contemporaine", "Musique du monde", "Théâtre/Auteur", "Théâtre/Humour" et "Théâtre/Musique".