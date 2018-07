Ryan Reynolds va produire une comédie inspirée de "Maman j'ai raté l'avion"

Ryan Reynolds développe un remake de "Maman j'ai raté l'avion" en version adulte et tout aussi irrévérencieuse que "Deadpool". Un long-métrage qui pourrait avoir la mention "R-rated", soit interdit aux moins de 17 ans non-accompagnés.

Baptisé "Stoned Alone" en référence au titre américain "Home Alone" de "Maman j'ai raté l'avion", le film racontera l'histoire d'un jeune homme d'une vingtaine d'année, fumeur de cannabis, qui a raté son avion pour aller au ski. Il se retrouve alors chez lui, totalement défoncé et devient paranoïaque. Bien que "stone", il devient persuadé que des voleurs se sont introduits chez lui, ce qui est en réalité bien le cas et fait tout pour les faire fuir.

Produit par la Fox, déjà à l'origine de la comédie familiale avec Macaulay Culkin, Kevin Burrows et Matt Mider seront en charge du scénario sous la direction d'Augustine Frizzell. Ryan Reynolds pourrait également faire partie du casting.

Sorti en décembre 1990, le premier volet de "Maman, j'ai raté l'avion" suivait le petit Kevin McCallister, incarné par un jeune Macaulay Culkin, oublié chez lui alors que sa famille part pour les fêtes de fin d'année à Paris. La comédie réalisée, par Chris Colombus, avait cumulé plus de 477 millions de dollars au box-office mondial. L'histoire ne s'arrête pas là puisque quatre suites ont vu le jour "Maman, j'ai encore raté l'avion"en 1992, "Maman, je m'occupe des méchants !" (1997), "Maman, je suis seul contre tous" (2002) et "Maman, la maison est hantée" (2012). Seuls les deux premiers films ont été réalisés par Chris Colombus avec Macaulay Culkin dans le rôle principal.