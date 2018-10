Ryan Gosling est le premier homme sur la lune

"First man" est le dernier film de Damien Chazelle, réalisateur de la comédie musicale "La la land".

Scénariste et réalisateur franco-américain, Damien Chazelle réalise, durant ses études de cinéma à Harvard, son premier long métrage, " Guy and Madeline on a Park Bench ". Ce film en noir et blanc sur fond de musique de jazz, séduit la critique. Lui qui voulait être batteur, réalise ensuite " Whiplash ", l’histoire d’un batteur prêt à tout pour devenir le meilleur. Ovationné tant par le public que par la critique, ce film est couronné de 3 Oscar.

Il poursuit avec la comédie musicale " La la land " avec Emma Stone et Ryan Gosling. Enorme succès en salles, lauréat de six Oscar dont celui du meilleur réalisateur, Damien Chazelle devient le plus jeune réalisateur à ce jour à avoir été consacré dans cette catégorie.

Pour " First man ", il refait appel au très talentueux Ryan Gosling. A ses côtés, Claire Foy qu'on a pu voir dans la série multi-primée Netflix "The Crown".

"First man" sort ce mercredi 17 octobre dans les salles. Découvrez sans plus attendre la bande-annonce dans l'Agenda Ciné de cette semaine.