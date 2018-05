“Running Lights” : la fin n’est que le début

Le court métrage d’animation lituanien du studio Pet Punk est un récit d’apprentissage sur la mort doux, plein d’espoir et de lumières.

Un bus de transport scolaire ramène deux soeurs chez elles, elles s’amusent et se chamaillent à propos d’un jouet en forme de baguette magique. Elles se retrouvent quelque peu secouées au moment où le bus freine brusquement, il a percuté un animal. Les deux petites filles descendent alors du véhicule pour aller voir les dégâts. Le lapin a été tué sur le coup, elles décident alors de l’enterrer et lui rendre hommage. La plus grande des soeurs semble comprendre le concept de la mort mais quand la terre reprend ce qu’elle a créé et que le cadavre se décompose, les deux sont profondément affectées.

Le court métrage “Running Lights” a été réalisé par Ged Ria avec le studio d’animation Pet Punk. Le film est un parfait récit d’apprentissage à montrer aux enfants pour leur expliquer ce qu’est la mort, triste mais beau, il donne beaucoup d’espoir grâce à l’utilisation des lumières notamment. Soutenu par le Centre du Film Lituanien, “Running Lights” a déjà reçu plusieurs lauriers grâce à sa finesse esthétique et presque psychédélique.

“Running Lights” est à voir sur Vimeo.

Le site web de Ged Ria.