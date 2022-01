"Rosy" : un documentaire autobiographique et un voyage initiatique à la reconquête de soi-même face à la maladie

Trois pays seront traversés en quelques mois : "La Nouvelle-Zélande pour redécouvrir mon corps, mieux le ressentir pour mieux le défendre. La Birmanie et la Mongolie, pour secouer mon esprit par la méditation, ma meilleure arme contre la maladie…".

Avec ce film bouleversant et plein d’espoir, ponctué de paysages paradisiaques et de rencontres inoubliables, entièrement tourné à l’iPhone et mis en musique par des compositions originales de Matthieu Chedid, Marine Barnérias veut "donner aux autres une envie de s’envoler, car tout est possible même quand les choses ne vont pas".