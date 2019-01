Rossy de Palma sera la marraine internationale des Globes de Cristal 2019

Nouveau membre de l'Académie des arts et des sciences du cinéma, membre du jury de l'édition 2019 du Festival International du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez, Rossy de Palma est très convoitée en ce début d'année. L'actrice espagnole ajoute une corde de plus à son arc puisqu'elle vient d'être choisie pour être la marraine internationale de la 14e cérémonie des Globes de Cristal, révèle un communiqué. La cérémonie d'ouverture se déroulera le 4 février avec Juliette Binoche en présidente d'honneur.

L'actrice espagnole s'est dite "très honorée d'être la marraine des Globes de Cristal". Elle sera évidemment présente lors de la cérémonie d'ouverture de cette 14e édition aux côtés de Juliette Binoche, présidente d'honneur de cette édition. La chaîne de télévision Paris Première diffusera en exclusivité la cérémonie le 4 février dès 23 heures tandis que TV5 Monde proposera l'événement culturel dans le monde dès le 6 février sur son antenne.

Cette année, la cérémonie des Globes de Cristal s'associe pour la première fois au festival de l'Alpe d'Huez, rapporte le communiqué officiel. Pour l'occasion, le prix du premier Prix Globes de Cristal de la Presse pour le Meilleur Film de Comédie 2019 du Festival de l'Alpe d'Huez sera décerné à l'issue de la cérémonie de clôture le 19 janvier.

Actrice extravagante et muse de Pedro Almodovar, Rossy de Palma a su s'imposer dans le paysage cinématographique à l'échelle mondiale en travaillant avec de nombreux réalisateurs et réalisatrices venus de tous les horizons. L'Académie des arts et sciences du cinéma, qui remet chaque année les trophées les plus convoités du septième art, les Oscars, vient même de l'intégrer au sein de ses membres pour l'édition 2019.

Rossy de Palma n'en oublie pas pour autant sa carrière d'actrice et sera à l'affiche de plusieurs longs métrages en 2019 dont "A cause des filles..?" de Pascal Thomas avec José Garcia.