Romain Duris et Emma MacKey à l'affiche d'un film sur Gustave Eiffel

Le film devrait explorer la relation entre les deux personnages, et comment elle a donné naissance à une idée folle : construire une tour métallique de 300 mètres de haut et de 7300 tonnes d’acier en plein Paris.

Emma MacKey tient ainsi son premier rôle en français, et son premier rôle d’envergure au cinéma. Elle est également à l’affiche de Mort sur le Nil, adaptation du célèbre roman d’Agatha Christie par (et avec) Kenneth Branagh, aux côtés de Gal Gadot et Armie Hammer. Mais la sortie du film a été reportée à septembre 2021 par la fermeture des cinémas, et Eiffel devrait, si tout va bien, sortir en mai.

La bande-annonce de Mort sur le Nil (en attendant celle de Eiffel)