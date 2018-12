"Roma" sacré meilleur film par le Vancouver Film Critics Circle

Alfonso Cuaron accumule les récompenses pour son dernier long-métrage. "Roma" vient d'être élu meilleur film et meilleur long-métrage en langue étrangère par l'association canadienne de critiques de cinéma. Un scénario qui pourrait se répéter aux prochains Oscars dont les nominations seront annoncées le 22 janvier prochain.

"Roma" est décidément plébiscité par les journalistes nord-américains. Alors que la saison des prix débute, le premier long-métrage d'Alfonso Cuaron depuis "Gravity", a déjà reçu les honneurs des associations de critiques de cinéma de Los Angeles (Los Angeles Film Critics Association), d'Atlanta (Atlanta Film Critics Circle), Boston (Boston Society of Film Critics), Chicago (Chicago Film Critics Association), Kansas City (Kansas City Film Critics Circle), Las Vegas (Las Vegas Film Critics Society), New York (New York Film Critics Circle), San Francisco (San Francisco Film Critics Circle), Seattle (Seattle Film Critics Society), Toronto (Toronto Film Critics Association) et Washington (Washington D.C. Area Film Critics Association).

Vancouver a donc emboîté le pas à ses prédécesseurs ce lundi. L'année dernière, c'est "Lady Bird" de Greta Gerwig qui avait obtenu le prix du meilleur film. Le long-métrage s'était retrouvé nommé aux Oscars plusieurs mois plus tard.

"Roma" est tourné en noir et blanc. L'histoire se déroule à Mexico City au début des années 70. Elle dépeint la vie d'une famille issue de la classe moyenne. Il est distribué par Netflix sur sa plateforme et dans quelques villes du monde pour pouvoir être sélectionné aux Oscars.

A noter que, si "Roma" a été distingué de deux prix prestigieux, "First Reformed" a obtenu un trophée de plus : Paul Schrader a été honoré pour son travail de réalisateur et de scénariste, et Ethan Hawke loué pour sa performance d'acteur.