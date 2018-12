"Roma", meilleur film 2018 pour la Los Angeles Film Critics Association

Après le New York Film Critics Circle la semaine dernière, c'est au tour d'une autre association américaine de critiques de cinéma d'élir "Roma", le dernier film d'Alfonso Cuaron, à la plus haute distinction.

Si "Roma" n'a pas été sélectionné parmi les cinq meilleurs films de l'année aux Golden Globe (mais seulement dans la catégorie meilleur film étranger), ce n'est pas l'avis de la Los Angeles Film Critics Association qui lui a décerné ce dimanche le prix du meilleur long-métrage 2018. De bon augure avant les Oscars dont les nominations seront annoncées le 22 janvier prochain. Il succède à "Call Me by Your Name" de Luca Guadagnino.

Parmi les autres lauréats du jour, on retrouve le cinéaste Debra Granik pour "Leave No Trace", l'acteur Ethan Hawke pour "First Reformed" et l'actrice Olivia Colman pour "La Favorite". Hayao Miyazaki, le réalisateur japonais de "Mon voisin Totoro" ou "Le voyage de Chihiro", a été honoré pour l'ensemble de sa carrière.