"Roma", meilleur film 2018 pour l'association New York Film Critics Circle

L'avenir de "Roma", dernier film d'Alfonso Cuaron, s'annonce radieux. À trois mois des Oscars, le long-métrage enchaîne les récompenses. La dernière en date ? La reconnaissance de la New York Film Critics Circle, association américaine de critiques de cinéma, ce jeudi.

Le Mexique doit se féliciter d'avoir fait le bon choix : mi-septembre, le pays annonçait avoir choisi "Roma" pour le représenter dans la catégorie meilleur film étranger de la 91ème cérémonie des Oscars. Si le long-métrage ne fait pas encore parti des cinq films nommés - les nominations seront annoncées le 22 janvier-, "Roma" a de grandes chances d'en faire partie.

Après avoir reçu le Lion d'Or à la Mostra de Venise il y a deux mois, la fiction autobiographique d'Alfonso Cuaron a été sacrée meilleur film de l'année par la New York Film Critics Circle composée de critiques américains de presse écrite. Le cinéaste a également obtenu le prix du meilleur réalisateur.

Ce long-métrage est tourné en noir et blanc. L'histoire se déroule à Mexico City au début des années 70. Elle dépeint la vie d'une famille issue de la classe moyenne. Il est distribué par Netflix sur sa plateforme et dans quelques villes du monde pour pouvoir être sélectionné aux Oscars.

Mais "Roma" pourrait également recevoir une nomination dans la catégorie meilleur film comme l'ont été d'autres films internationaux avant lui ("Babel", "Amour", "La vie est belle", "Tigre et Dragon", "The Artist"...). En effet, le dernier lauréat des New York Film Critics Circle, "Lady Bird", s'était retrouvé parmi les nommés en 2017.