"Roma" d'Alfonso Cuaron en course pour les Oscars 2019

Applaudie par la critique, la réalisation du Mexicain Alfonso Cuaron se rapproche des Oscars. "Roma" a été préselectionné pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère aux côtés de huit autres longs métrages, dont la Palme d'or 2018 "Une affaire de famille".

A un mois des nominations à la 91e cérémonie des Oscars, l'Académie dévoile une shortlist de neuf films retenus pour le prix du meilleur film en langue étrangère. Parmi les heureux élus figure sans grande surprise "Roma" d'Alfonso Cuaron, film disponible depuis le 14 décembre dernier sur Netflix qui reçoit une pluie de louanges.

A ses côtés, ont également été retenus "Une affaire de famille" du Japonais Hirokazu Kore-eda, Palme d'or au dernier Festival de Cannes, et d'autres films récompensés sur la Croisette, "Cold War" (Pologne), "Ayka" (Kazakhstan), "Capharnaüm" (Liban) et "Burning" (Corée du Sud).

Cette pré-liste est complétée par "Les Oiseaux de passage" (Colombie), présenté à la Quinzaine des réalisateurs, "The Guilty" (Danemark) et "Never Look Away", film allemand dévoilé à la Mostra de Venise.

Les cinq finalistes seront dévoilés le 22 janvier prochain, à l'occasion de l'annonce des nominations aux Oscars 2019. Le gagnant, qui succédera à "Une femme fantastique" (Chili), sera connu le 24 février lors de la 91e cérémonie.