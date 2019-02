"Rocketman" : le biopic sur Elton John dévoile son affiche impressionnante par David LaChapelle

Si 2018 a consacré Rami Malek dans la peau de Freddie Mercury dans "Bohemian Rhapsody", 2019 pourrait bien signer l'année de Taron Egerton dans celle d'Elton John dans "Rocketman". Le biopic réalisé par Dexter Fletcher vient de dévoiler son affiche officielle conçue par l'artiste renommé David LaChapelle. L'acteur britannique y apparaît sous les traits du chanteur mythique reconnaissable entre mille grâce à ses lunettes si particulières. Vêtu de son costume culte, Taron Egerton entre dans la peau de Reginald Dwight alors qu'il est en passe de devenir une star, sous le nom d'Elton John.

Le long-métrage retracera la métamorphose de ce jeune prodige du piano à travers une odyssée des plus spectaculaire et touchante qui marquera à jamais le monde de la musique. Taron Egerton pousse son interprétation jusqu'à chanter lui-même les tubes de l'icône de la pop culture. Il a notamment enregistré plusieurs titres dans les célèbres studios Abbey Road à Londres avec l'aide d'Elton John sur les chansons "Tiny Dancer" et évidemment "Rocket Man". Une performance que les fans peuvent dès à présent découvrir grâce à une vidéo mise en ligne sur Youtube par Paramount Pictures France.