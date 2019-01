Robert Redford va recevoir le César d'Honneur lors de la Cérémonie des César 2019

La légende du cinéma hollywoodien va être honorée lors de la 44e cérémonie des César, annonce l'Académie des César ce vendredi 18 janvier. Robert Redford, icône du septième art, connu, entre autres, pour son film "L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux", va se voir décerner le César d'Honneur le vendredi 22 février prochain sur la scène de la Salle Pleyel à l'occasion de la 44e nuit des César.

Acteur emblématique, Robert Redford a crevé l'écran dans "Butch Cassidy et le Kid" en 1969 où il forme un duo mythique avec Paul Newman. Figure reconnaissable entre mille, l'acteur cumule les rôles au cinéma avec "L'Arnaque" en 1973 où il retrouve le réalisateur George Roy Hill. Mais c'est avec Sydney Pollack que Robert Redford signe pas moins de sept longs métrages au cinéma avec "Propriété interdite" en 1966, "Jeremiah Johnson" en 1972, "Nos plus belles années" en 1973", "Les Trois Jours du condor" en 1975, "Le Cavalier électrique" en 1979, "Out of Africa : Souvenirs d'Afrique" en 1985 et "Havana" en 1990.

Acteur hors pair, déjà récompensé d'un Oscar d'honneur en 2002, il passe également derrière la caméra et saute le pas en 1980 avec "Des gens comme les autres" qui lui vaut directement l'Oscar du meilleur réalisateur, du meilleur film, du meilleur scénario adapté et du meilleur acteur dans un second rôle pour Timothy Hutton lors de la 53e cérémonie des Oscars. Depuis, huit autres films se sont succédé dont le succès international "L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux" où la jeune Scarlett Johansson a été révélée. Dès lors, bon nombre d'acteurs ont rêvé de jouer à ses côtés comme Will Smith et Matt Damon réunis dans "La Légende de Bagger Vance" en 2000 et "Lions et Agneaux" en 2007 avec Meryl Streep et Tom Cruise. Son dernier film "Sous surveillance" a été présenté en hors compétition lors de la Mostra de Venise en 2012.

Depuis, le monument du cinéma est le président du Festival de Sundance, l'un des festivals de cinéma les plus reconnus dans le monde du septième art. La sortie de "The Old Man and The Gun" de David Lowery devrait signer la fin de la carrière d'acteur de Robert Redford, avait-il avancé à la presse.

L'acteur américain succède donc à l'actrice espagnole Penélope Cruz qui avait reçu cet honneur lors de l'édition précédente en 2018. L'Académie a déjà offert cette récompense à George Clooney, Scarlett Johansson ou encore Sean Penn et Michael Douglas.