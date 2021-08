Robert Redford, 85 ans de rébellion

On le dit BG le Robert. Oui c’est vrai, quel que soit son âge, il a gardé sa belle gueule. Mais lui, qui a fêté ce 18 août son 85e anniversaire, il préfère l’étiquette de militant. Car finalement, c’est ce qu’il a toujours été, un acteur, un réalisateur et un producteur rebelle !

Tu penses avoir utilisé assez de dynamite, Butch ?

Cette question posée par Sundance Kid à son acolyte dans "Butch Cassidy et le Kid" de George Roy Hill sorti en 1964 (soit Paul Newman), nous pourrions la lui retourner ? "Alors Robert, tu penses avoir assez dynamité et fait exploser nos préjugés ?" En effet, quand on regarde la filmographie de Robert Redford, c’est ce que nous sommes en droit de lui demander !

Né le 18 août 1936 à Santa-Monica (Californie), il y a 85 ans déjà, Robert Redford a toujours été un acteur de combats. Quand il ne soutient pas le Parti Démocrate, c’est l’écologie qui reste au centre de ses préoccupations. Mais quoi qu’il arrive, il a toujours défendu la Liberté. Profitant de son statut d’acteur star, il a associé son nom à des projets osés, en marge, pour dénoncer les travers de son pays, de son époque (ou plutôt des époques qu’il a traversées). En voici quelques-uns…

Dans "War hunt" de Denis Sanders sorti en 1962, son premier film (connu en VF sous le titre "La guerre est aussi une chasse"), il nous emmène en pleine guerre de Corée où il dénonce les travers d’un soldat de son unité qui la nuit venue exécute froidement leurs ennemis. Si Redford incarne une jeune recrue idéaliste et naïve, en face, on retrouve un excellent John Saxon ("Opération Dragon"), psychotique et brutal.

Dans "Votez McKay" de Michael Ritchie (1972), Redford incarne Jim McKay, un nouveau venu en politique, un idéaliste (une fois encore). Il se présente comme candidat aux élections sénatoriales en Californie. Ses idées sur l’écologie sont novatrices et son approche différente des autres vieux roublards de la politique. Au début, ça se passe mal mais avec son directeur de campagne, malgré quelques frictions, il va tenir bon et séduire ses électeurs à sa manière. Vous devez absolument (re)voir ce drame politique car il est toujours d’actualité. Il décrypte assez bien les rapports de force et de séduction entre nos politiciens, leurs électeurs et la presse (surtout les médias télévisuels). Par moments, on frôle le documentaire, le docufiction, tellement c’est criant de vérité.

Son engagement écolo, il le souligne avec son incroyable performance dans le western "Jeremiah Johnson" de Sydney Pollack (1972), inspiré d’une histoire vraie. Johnson abandonne la civilisation pour partir vivre à l’ancienne dans les montagnes perdues et reculées des Rocheuses. Le film dont l’action se déroule en 1850 est tout aussi beau qu’intelligent.

Dans "Nos plus belles années" (toujours de Sidney Pollack, 1973), au-delà de la très belle histoire d’amour racontée avec Barbra Streisand, Robert dénonce le maccarthysme, cette chasse aux sorcières et aux communistes surtout. Son rôle est tout aussi intéressant qu’ambigu. Il joue un scénariste à Hollywood qui n’ose pas se révolter. Pire encore, il dénonce ses camarades. Alors que sa femme, elle, Katie (Barbra donc), continue de vivre et d’affirmer son idéologie communiste !

Dans "Les trois du Condor", l’oiseau en question c’est lui. Il incarne un agent d’une section terriblement obscure de la CIA surnommé le Condor. En pleine enquête, ses collègues sont assassinés et tout porte à croire que c’est la CIA qui a commandité ces exécutions. Devinez qui est aux commandes de ce polar politique ? Sydney Pollack (oui les années 70 de Robert ont été terriblement militantes et Pollackiennes) ! Ensemble, Syd et Bob remettent en cause les intentions et autres lignes de conduite des organisations gouvernementales en se demandant pour qui elles jouent réellement ?

En évoquant l’éternelle rébellion de Robert Redford, il est impossible de ne pas citer "Les hommes du président" d’Alan J. Pakula (1976). Aux côtés de Dustin Hoffman, Robert Redford revient sur le scandale du Watergate en jouant Carl Bernstein (Dustin donc) et Bob Woodward (le Bob quoi). Ces deux journalistes du Washington Post sont en effet à l’origine de la destitution du président Richard Nixon. Dans ce film, ils passent leur temps à téléphoner mais quel suspens, quelle leçon de journalisme et quel combat pour la liberté, nos libertés. Pour l’anecdote, c’est ce film qui a donné à Laurent Delahousse l’envie de devenir journaliste (on ne rit pas) !