Robert Pattinson et Elizabeth Debicki joueront dans le prochain film de Christopher Nolan

On connaissait depuis plusieurs mois la date de sortie du prochain long-métrage de Christopher Nolan, qui n'avait plus réalisé de film depuis "Dunkerque" en 2017. On sait désormais quels acteurs porteront le projet : Robert Pattinson et Elizabeth Debicki feront partie du casting aux côtés de John David Washington ("BlacKkKlansman").

Peu de détails ont filtré sur ce mystérieux long-métrage distribué par Warner Bros. et dont le rôle principal a été attribué à John David Washington. Christopher Nolan a écrit le scénario et produira le film aux côtés de sa femme Emma Thomas, annonce Deadline.

Elizabeth Debicki fait partie des stars des "Gardiens de la Galaxie Vol. 2" (2017). Robert Pattinson est devenu mondialement connu en interprétant le vampire Edward Cullen dans la saga "Twilight" entre 2008 et 2012.

Le nouveau film de Christopher Nolan sortira dans les salles obscures américaines le 17 juillet 2020, trois ans après son précédent long-métrage, "Dunkerque", qui avait gagné trois Oscars et avait valu à Nolan sa première nomination en tant que meilleur réalisateur. Dans sa filmographie, on retrouve également "Memento", "Le Prestige", la saga "Batman", "Inception" ou encore "Interstellar".