"Roadmaster" : le prochain roman de Stephen King adapté au cinéma

Et un de plus au compteur. L'univers de Stephen King est un véritable vivier d'idées pour le cinéma américain. Après "Ca", "La Tour sombre" ou "Jessie", pour ne citer que les dernières adaptations, c'est au tour du roman fantastique "Roadmaster" ("From a Buick 8"), publié en 2002, de passer au format grand écran. William Brent Bell ("The Boy") sera en charge de la réalisation et signera également le scénario pour Hyde Park Entertainment.

L'intrigue se centre sur Ned Wilcox dont le père policier est mort dans un accident de la route. Après son décès, son fils rend régulièrement visite à la Compagnie D dont son père faisait partie. Il y décroche un job d'été grâce à la compassion de Sandy Dearborn, le chef de la compagnie. Ned découvre une vieille voiture, la Buick 8 Roadmaster garée dans un des hangars. Après s'être renseigné, il apprend que d'étranges événements se produisent autour de cette automobile. La voiture servirait en effet de portail surnaturel.

C'est à la suite d'un accident de voiture que Stephen King au eu l'idée d'écrire ce roman. La chanson de Bob Dylan "From a Buick 6" l'a inspiré pour le titre, "From a Buick 8". Traduit en français par "Roadmaster", ce livre est le deuxième de Stephen King mettant en scène une voiture comme élément central de son histoire après "Christine", un roman fantastique publié en 1983, également adapté au cinéma par John Carpenter.

Stephen King est au centre de plusieurs adaptations cinématographiques en cours. "Roadmaster" rejoint "Le croque-mitaine", "In the Tall Grass" ou encore la suite de "Shining", "Docteur Sleep", attendue pour 2020 sur le grand écran.