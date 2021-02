"Rire en temps de crise", le documentaire de Marie Mandy aux 13ème Rencontres Images mentales

Les 13ème Rencontres Images Mentales, ou regards sur la folie, à travers des films, débats et expo, auront lieu du 8 au 12 février.

Une édition en temps de crise, qui propose cinq films qui seront diffusés en ligne durant la période du festival, avec des rencontres et des échanges après les projections. Sans oublier une expo photo sur les vitres de l’Espace Delvaux à Bruxelles.

Le premier film à découvrir est le documentaire de Marie Mandy : "Rire en temps de crise", le 8 février de 20 à 21 heures.

On y fait la connaissance de Léo, un jeune homme actif, qui a vécu un burn out et qui a réalisé qu’il n’était plus capable de rire. Rire tout simplement !

Rencontre avec la réalisatrice Marie Mandy...

"Rire en temps de crise" de Marie Mandy, et son rire bienfaiteur. Son film s'inscrit bien à propos dans l'actualité, et se profile comme une note rassérénante, accessible au plus grand nombre.

D’autres films sont proposés jusqu’au 12 février, et puis " s’HABrITER " l'expo à voir aux fenêtres de l’Espace Delvaux à Bruxelles, jusqu’au 12 février également.

Les rencontres s’effectueront sur Zoom chaque soir de 20 à 21h.

Les inscriptions, ouvertes sur le site de La Vénerie, se clôturent le 4 février. Les liens des différents films seront envoyés le 5 février et resteront valables jusqu’au 12 février 2021.