Ridley Scott en négociations pour produire un thriller sur l'invasion du Koweït

On ne l'arrête plus. Le cinéaste Ridley Scott est en négociation avec la société chinoise Zhejiang Talent Television and Film Co pour produire "Amman Mission", selon The Hollywood Reporter. Le projet? Un thriller d'action chinois qui revient sur l'invasion du Koweït par l'armée irakienne dans les années 1990. Avec un budget de 35 millions de dollars, soit environ 28 millions d'euros, le tournage du long métrage aura lieu dans les régions chinoises de Ningxia et de Xinjiang ainsi qu'au Koweït. Pour le moment, aucune date précise pour le tournage n'a été annoncée.

Le film, intitulé '"Goodbye, Kuwait" en chinois, est en développement et représenté par la société Media Quiz au Hong Kong International Film & TV Market (FILMART) jusqu'au 22 mars. L'intrigue raconte comment 4.885 Chinois ont évacué le Koweït en 48 heures. Un genre de film en vogue en ce moment puisque le patriotisme chinois booste le box-office national. Les récents "Wolf Warriors 2" et "Operation Red Sea" ont cumulé à eux seuls 1,42 milliard de dollars, réalisant un véritable carton.

"Tout l'argent du monde" et "Alien: Covenant" sont les derniers films de Ridley Scott a avoir été diffusés en Chine, dont le dernier a engrangé 46 millions de dollars en Chine malgré une lourde censure.