Reykjavík accueillera les European Film Awards 2020

La capitale islandaise Reykjavík accueillera les European Film Awards (EFA) en décembre 2020, annonce la European Film Academy, organisatrice de l'événement cinématographique, vendredi dans un communiqué.

"Il s'agit pour Reykjavík d'une excellente occasion de promouvoir l'art, la culture et le design islandais, ainsi que de promouvoir l'Islande en tant que destination privilégiée pour la production cinématographique", explique la European Film Academy. "C'est une reconnaissance importante de l'industrie cinématographique islandaise et cela présente Reykjavík comme une destination de voyage et de tournage intéressante."

La 33e cérémonie des EFA se tiendra le samedi 12 décembre 2020 dans la salle de conférence et de concert Harpa. En 2019, elle se déroulera le 7 décembre à Berlin.