“Révolte dans la mode” : révolution textile

Un documentaire qui retrace l’itinéraire de la mode engagée, du Bangladesh à Paris, New York ou Amsterdam, les mentalités font du chemin.

Au Bangladesh, l’effondrement du Rana Plaza en 2013 a causé 1.127 morts. Une catastrophe tragique qui a révélé aux yeux du monde les conditions de travail des employés des usines textiles. En effet, le bâtiment qui s’est écroulé abritait des ateliers de confection pour des grandes marques de prêt-à-porter. Alors que le Rana Plaza était zébré de fissures et les dangers potentiels connus, les responsables ont continué à y faire travailler les employés, pour un salaire extrêmement bas. Cet évènement a semble-t-il actionné la sonnette d’alarme chez plusieurs associations et des manifestations se sont alors organisées, créant un mouvement plus global de responsabilisation. Des citoyens se sont soulevés pour dénoncer cette industrie qui cherche à produire pour toujours moins cher, quitte à mettre la vie de ses travailleurs du bout du monde en danger. Il est temps pour “l’occident” de se rendre compte du véritable prix de ce tee-shirt à 3 euros au lieu de nourrir ces entreprises multi-millionnaires cyniques et inhumaines. C’est tout le propos de ce documentaire de Laurent Lunetta qui sillonne les villes et les pays à la recherche des activistes de la mode qui cherchent à entamer une révolution, celle d’un monde plus éthique.

“Révolte dans la mode” (2016) de Laurent Lunetta est à voir sur Arte ou ci-dessous :