Revoir "Demain", le documentaire de solutions écologiques sur Auvio

Le documentaire écologique de Cyril Dion et Mélanie Laurent, primé aux César 2016, est à voir sur Auvio.

Après la publication d’une étude scientifique annonçant la fin probable d’une partie de l’humanité d’ici 2100, le militant écologiste Cyril Dion et la comédienne Mélanie Laurent ont décidé de réaliser une enquête sous forme de documentaire. Pour ce faire, ils se sont rendus, accompagnés d’une équipe aux quatre coins du globe, dans dix pays où des initiatives surgissent. Ils sont allés demander à ces porteurs de projets écologiques ce qu’il était possible de faire pour éviter la catastrophe et ce qui allait se passer dans un futur proche. La comédienne et le militant ont rencontré ceux qui réinventent l’agriculture, qui repensent l’économie, qui réfléchissent à la démocratie, à l’énergie et à l’éducation. Toutes les initiatives sont déjà mises sur pied et apportent déjà des résultats plus qu’encourageants. Le documentaire est un message d’espoir optimiste qui veut ouvrir la voie vers le monde de demain. Cyril Dion et Mélanie Laurent montrent qu’il est possible de changer d’approche pour éviter le scénario catastrophe annoncé. Ici, ils montrent que chaque pas, chaque geste compte.

Le documentaire a rencontré un franc succès à sa sortie en 2016 et reste toujours d’actualité. Il a été rendu possible en partie grâce au financement participatif.

