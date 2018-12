Rétrospective Yórgos Lánthimos à l'Aventure en janvier

Dans la lignée de ses excellents précédents focus réalisateurs, le Cinéma Aventure braque les projecteurs sur le génial Yórgos Lánthimos à l’univers aussi esthétique qu’inquiétant. Son prochain film The Favourite sortira en janvier dans les salles.

Né en 1973, le réalisateur grec Yórgos Lánthimos a étudié le cinéma à Athènes, à l’école de Stravrakos. Il réalise ses premiers courts métrages au début des années 2000 et se fait connaître avec Canine sorti en 2009 qui se focalise sur une famille coupée du monde. Les parents ont créé dans leur maison une véritable micro-société régie par des règles spéciales, incluant l’interdiction formelle de sortir à l’extérieur. Le film obtiendra le Prix “Un Certain Regard” à Cannes. Par la suite, Lánthimos sort Alps, qui affirme un peu plus encore son univers singulier empli de malaise. L’histoire est celle d’une infirmière de nuit qui propose d’étonnants services aux familles de ceux qui viennent de perdre un ou des proches. Elle et sa communauté, les Alps, jouent en effet le rôle des défunts en échange d’une rétribution. Alps sera couronné du Prix du scénario à la Mostra de Venise en 2011. En 2015, Yórgos Lánthimos propose The Lobster, dans lequel il peint une société dystopique où toutes les personnes seules doivent trouver quelqu’un avec qui se mettre en couple sous peine de se transformer en animal. Le long métrage a reçu le Prix du Jury à Cannes. Le dernier film en date avant la sortie de The Favourite (qui a déjà brigué le Grand Prix du Jury de la Mostra) était dans les salles en 2017. The Killing of a Sacred Deer est encore un petit OVNI cinématographique avec une atmosphère dont le réalisateur grec a le secret. A la fois glauque, beau, bien ficelé, le récit s’attarde sur la vie de Steven, un chirurgien à la vie de famille bien rangée dans laquelle un jeune garçon qui vient de perdre son père va s’immiscer et quelque peu bousculer. Martin va pousser Steven à un sacrifice ultime.