Rétrospective Steve McQueen au Cinéma Aventure

Comme à son habitude le cinéma bruxellois met à l’honneur un réalisateur de renom. A l’occasion de la sortie de Widows, l’Aventure propre une rétrospective des trois meilleurs films de Steve McQueen.

Le réalisateur britannique est né en 1969 à Londres, où il vit toujours. Il a grandi à Hanwell et a étudié à la Drayton Manor High School. Enfant, Steve McQueen a souffert du racisme ambiant présent dans les établissements scolaires. C’est très tôt qu’il développe sa conscience. En 1993, le jeune McQueen réalise son premier court métrage présenté au Royal College of Art, Bears dans lequel il est question de racisme, de violence et d’érotisme. Le réalisateur est un adepte du format court puisqu’il en a réalisé une dizaine. Il sort son premier long métrage en 2008, il s’agit d’Hunger avec Michael Fassbender et Liam Cunningham. Dans les années 80, dans une prison d’Irlande du Nord, un gardien est affecté à la surveillance des prisonniers politiques de l’IRA. Dans le même temps, un jeune militant est incarcéré. Le film peint la montée irrépressible de la violence. McQueen réalise ensuite Shame, qui sort en 2011 dans les salles obscures. La thématique est celle de l’addiction sexuelle, à travers la figure de Brandon, un trentenaire new-yorkais célibataire interprété par Michael Fassbender.

En 2014, Steve McQueen raconte le destin de Solomon (Chiwetelu Ejiofor), un jeune noir esclave durant la guerre de Sécession. 12 Years a Slave est le film de la consécration pour le réalisateur qui récoltera trois oscars dont celui du meilleur film, cinq prix aux Independent Spirits Awards, deux BAFTA, un Golden Globe… En tout ce sont 12 prix et 28 nominations que le long métrage accumulera.

Ce sont les trois longs métrages de Steve McQueen que l'Aventure proposera à partir du 12 décembre.