Retournez bientôt au cinéma, avec le panier culturel Kilti

Pour sa 23e édition, Kilti rallume le grand écran et vous invite à soutenir les cinémas proches de chez vous.

Le panier culturel Kilti propose un focus sur le 7e art avec une nouvelle édition disponible jusqu’au 1er avril 2021, pour soutenir ce secteur et encourager le public à retourner dans les salles obscures après leur réouverture.

Le panier culturel Kilti, c’est une offre trimestrielle portée par l’asbl Bah Voyons qui propose une sélection artistique 100% locale : des places pour des sorties culturelles et des œuvres d’artistes belges, le tout dans un sac en tissu illustré.

L’opportunité de découvrir des initiatives variées, de sortir des "sentiers battus", de contribuer à faire vivre les artistes et les lieux culturels qui nous entourent.

Dans votre panier, vous recevrez 2 places pour le film de votre choix dans un des 13 cinémas partenaires (Bruxelles : Cinéma Aventure, Flagey, Kinograph, Galeries, Palace, Vendôme, Nova – Charleroi : Quai 10 – Liège : La Sauvenière, Le Parc, Churchill (Les Grignoux) – Namur : Le Caméo (Les Grignoux) – Mons : Plaza Art). Votre panier culturel Kilti vous y attendra avec impatience dès la réouverture des salles.

Au travers des œuvres et surprises glissées dans votre panier, Kilti braque les projecteurs sur le travail d’artistes de talent, dans un cadre local, qui gravitent autour de la planète cinéma.

L’objectif de cette initiative est de soutenir les cinémas de Bruxelles et de Wallonie en préachetant des places pour 13 salles partenaires, de découvrir des artistes du secteur et d’encourager le public à retourner dans les salles dès que cela sera possible !

► Rendez-vous sur le site web de Kilti pour réserver votre panier culturel spécial cinémas.