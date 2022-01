Retour sur cinq grands films dans lesquels Sidney Poitier, première vedette noire à Hollywood, a joué

Sidney Poitier – également réalisateur – excelle dans ce duo comique, première embardée du cinéma noir vers le grand public.

Dans ce film, les Afro-Américains ne sont plus caricaturés, ils mènent la comédie. Après un tel succès, suivront "Let’s do it again" (1975) et "A piece of the Action" (1977). Will Smith en a acquis les droits : un remake avec Denzel Washington est programmé pour 2022.