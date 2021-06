Retour en salle pour les films primés du Festival Millenium

Du 10 au 20 juin, le Festival Millenium revient en salles avec une programmation "In Cinemas" de ses films primés. Cette année, l’objectif Or a été attribué à "L’homme qui cherchait son fils" de Stéphane Correa & Delphine Deloget.

Dernier festival de cinéma qui a eu lieu en 2020 avant l’arrêt physique des évènements culturels, le Festival Millenium sera le tout premier à retrouver le chemin des salles pour vous faire découvrir le meilleur du cinéma documentaire.

Du 10 au 20 juin, le festival Millenium nous invite à célébrer le retour du cinéma en salles et à redécouvrir la beauté des films sur grand écran ! Le cinéma Galeries, le Vendôme ainsi que le CIVA à Bruxelles accueilleront la programmation du Millenium "in cinemas", constituée des films primés issus de la compétition internationale, de la compétition vision jeune et de la compétition cinéma belge ainsi qu’une sélection de films coup de cœur.

Pour rappel, en mai dernier, le festival Millenium a connu une édition en ligne organisée sur la plateforme Sooner et qui avait pour fil rouge "Seuls, nous sommes incomplets". La perspective de la réouverture des salles offre ainsi au Millenium la possibilité de proposer une prolongation sur grand écran !

"Après avoir organisé une 13e édition en ligne, le désir de retrouver notre public en salles était une nécessité. Le Millenium "In Cinemas" représente une véritable bouffée d’oxygène et incarne un regard tourné vers l’avenir. Partageons ensemble le plaisir de vivre la culture, d’échanger les émotions et les idées que suscitent les films du Festival", souligne Zlatina Rousseva, directrice artistique du Festival Millenium.

Une cérémonie de clôture qui dévoilera le palmarès de la compétition belge aura lieu le 20 juin prochain au Cinéma Galeries avec la projection du film "Papa s’en va" de Pauline Horovitz (infos ici).

A lire aussi : Millenium Festival : le documentaire “Dear Future Children” donne la parole à de jeunes activistes