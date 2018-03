Renée Zellweger méconnaissable en Judy Garland

Méconnaissable. C'est le mot pour qualifier la transformation de l'actrice Renée Zellweger dans la peau de Judy Garland qu'elle incarnera dans son prochain film dédié à la vie de l'artiste. Le compte Twitter du film vient de publier une photo de l'actrice sur le réseau social, ce 19 mars.

Le film, qui a commencé son tournage, racontera les derniers concerts à Londres de la légendaire Judy Garland. Jessie Buckley ("Taboo"), Finn Wittrock ("American Horror Story") ou encore Michael Gambon ("Harry Potter") sont également présents au casting du film réalisé par Rupert Goold ("True Story") avec un scénario de Tom Edge ("The Crown").

Renée Zellweger incarnera la talentueuse actrice et mère de Liza Minnelli, lors de l'hiver 1968, venue chanter à Londres pour une série de concerts affichés complets. 30 ans après "Le magicien d'Oz", Judy Garland se prépare pour ses concerts, entre l'organisation à gérer, les musiciens, les amis, les fans et sa relation avec son futur cinquième mari Mickey Deans. La légende du cinéma, épuisée après avoir travaillé la plus grande partie de sa vie, est hantée par son enfance perdue à cause d'Hollywood et son désir de retourner chez elle avec ses enfants.

A seulement 17 ans, Judy Garland a décroché un Oscar spécial pour son rôle de Dorothy dans "Le Magicien d'Oz", qui l''a propulsée au rang de légende du 7e art.

Renée Zellweger se faisait fait rare au cinéma depuis le dernier volet de la saga "Bridget Jones" sorti en 2016, "Bridget Jones Baby". L'actrice de "Chicago" sera également à l'affiche de "Blue Night" en 2018 aux côtés de Sarah Jessica Parker.