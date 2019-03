Rencontre avec Yolande Moreau pour "Rebelles" d'Allan Mauduit

Allan Mauduit qui avait co-réalisé "Vilaine", revient avec un film de femmes. Une comédie aux accents de film social, durant les 10 premières minutes, qui va se transformer en un western moderne, et faire de nos trois héroïnes, des gangsters.

Audrey Lamy et Yolande Moreau deux ouvrières d’une conserverie de maquereaux seront rejointes, par Cécile de France, une ex-miss Nord-pas-de-Calais. Cette dernière, après 15 ans passés dans le sud, rentre au bercail, dans la caravane de maman. Un constat d’échec aux yeux de tous, avant qu’une aubaine se profile. Et là les trois femmes sont emmenées dans un tourbillon déjanté et rock’n’roll. "Il faut lâcher prise", comme dit le réalisateur, c’est une série B, mais on rit. Les trois actrices se sont amusées aussi dans cette espèce de western-comédie. Yolande Moreau partage son enthousiasme...

Christine Pinchart a rencontré Yolande Moreau