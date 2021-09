Rencontre avec Yann Gozlan pour "Boîte noire". Qui sont ces techniciens qui ont en commun avec certains musiciens, l’oreille absolue ?

L'affiche de "Boîte noire" © DR

Une fiction, mais proche du documentaire, avec un aspect thriller et une touche de fantastique.

Un film étonnant qui raconte le crash d’un vol Dubaï-Paris dans le massif alpin. Mais pas dans l’action. Le film nous évoque les coulisses d’un accident d’avion. Comment des spécialistes décodent le contenu d’une boîte noire ? Comment ces techniciens, qui ont en commun avec certains musiciens, l’oreille absolue, travaillent-ils ? Ont-ils un don ?…

"Boîte noire" de Yann Gozlan, avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussolier et Olivier Rabourdin – Un suspense haletant et très documenté, grâce notamment à une immersion du réalisateur dans le Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA).