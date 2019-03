Petit fils de Jean-Paul Belmondo, Victor a la passion du cinéma. Il a travaillé comme régisseur et comme assistant, avant de gagner de beaux rôles, comme celui de Théo dans "Mon bébé" de Lisa Azuelos. Le seul garçon aux côté de deux soeurs, et d'une mère qui élève seule cette petite troupe soudée. Un jeune homme libre, entouré et rassurant.

Christine Pinchart a rencontré Victor Belmondo