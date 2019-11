Rencontre avec Philippe de Pierpont pour son documentaire "In another life"

Philippe De Pierpont a tourné son documentaire au Burundi. Tournage qu’il a commencé il y a 28 ans, dans la rue, aux côtés de six enfants. Aujourd’hui ils ne sont plus que trois, ils ont 40 ans, mais ils s’étaient fait une promesse un peu naïve, rester en vie, et se revoir jusqu’à ce que tous soient morts.

C’est un film cruel, on découvre des enfants qui ont des rêves, des espoirs, plein d’envies, et 28 ans plus tard, ils ne peuvent que constater la misère qui pétrit leur quotidien, sans perspective de changement. Retour sur la genèse du projet...

Christine Pinchart a rencontré Philippe de Pierpont