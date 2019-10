Rencontre avec Olivier Nakache pour "Hors normes"

Reda kateb (Malik) et Vincent Cassel (Bruno) collaborent depuis 20 ans, et leurs deux associations se complètent. Malik aide des jeunes en décrochage, à se réinsérer dans la société, et à donner un sens à leur vie, en encadrant les autistes qui vivent aux côtés de Bruno. Ces jeunes qui ne sont une référence pour personne, apprennent à devenir des référents pour ces personnes handicapées, qu’il faut entourer. Et puis il y a les parents, souvent isolés, comme cette mère (Hélène Vincent) qui ferait n'importe quoi pour quelques mots échangés, ou un gâteau partagé.

Les réalisateurs ont fait un travail d’immersion, auprès de deux personnes hors normes, dans leurs associations " Turbulences ", et " Le relais île de France ", pour être au plus juste des émotions. C'est drôle, puissant, ça secoue, et c'est généreux, sans faire d'angélisme.

Christine Pinchart a rencontré Olivier Nakache