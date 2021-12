Rencontre avec Nir Bergman à propos de "My Kid", un clin d’œil à Chaplin

Nir Bergman au micro de Christine Pinchart - "My Kid" de Nir Bergman, une belle relation père-fils... « My kid », c’est le film du réalisateur et scénariste israélien Nir Bergman, qui sort ce mercredi. Aaron est le père d’Uri, un jeune homme autiste. Aaron est divorcé, et vit seul avec son fils, pour lequel il a laissé de côté sa carrière, consacrant tout son temps à Uri. Mais pour Aaron, Uri est avant tout un fils, et pas un fils autiste. Et peut-on parler de sacrifice ? Le jour où son ex-femme (maman d’Uri) décide qu’il est temps pour Uri, d’entrer dans une institution et de rencontrer des jeunes de son âge, Aaron se sent dépossédé, et se persuade qu’Uri est très heureux à la maison.