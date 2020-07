Rencontre avec Mehdi Barsaoui pour "Un fils"

"Un fils", le premier long-métrage du réalisateur tunisien Mehdi Barsaoui nous emmène à l’époque du basculement politique, en 2011 en Tunisie. On fait la connaissance d’une famille qui a réussi, ils sont brillants, ils ont des amis, ils ont tous les deux un travail avec des responsabilités, et un fils adorable. Ce sont les premières images du film, avant l’attentat. Lors d’un week-end dans le sud du pays, ils tombent au mauvais endroit, au mauvais moment et leur vie va basculer, en cascade.

Mehdi Barsaoui aborde différents thèmes dans le film : la paternité, l’émancipation masculine, et le couple que forment Sami Bouajila et Najla Ben Abdallah…

"Un fils" de Mehdi Barsaoui, avec Sami Bouajila et Najla Ben Abdallah - La Tunisie d’aujourd’hui, ses valeurs, ses contrastes et son humanité.