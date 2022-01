Rencontre avec Mahamat-Saleh Haroun, pour "Lingui" : un film élégant qui rend hommage à la femme africaine

L'interview de Mahamat-Saleh Haroun pour « Lingui, les liens sacrés » - l'interview de Christine... « Lingui , les liens sacrés », c’est le nouveau film du réalisateur Tchadien Mahamat-Saleh Haroun, il sort ce 12 décembre dans les salles, et il rend un bel hommage à la femme africaine. « Lingui » c’est l’histoire d’une mère et de sa fille Maria, et à travers elles , celle de toute une communauté. Amina a élevé sa fille seule, ce qui est mal vu dans son pays. Et suite à un viol Maria est enceinte et souhaite avorter pour ne pas reproduire le schéma maternel. Mais l’avortement est interdit par la religion et par la justice au Tchad. Pas de quoi porter de jugement quand on se souvient des difficultés que la Belgique a vécu en 1990 (c’était hier) pour faire passer cette loi de l’IVG. Pour secourir Amina et Maria, une sorte de résistance secrète se révèle. La solidarité se met en place sachant qu’elle prend des risques, et on découvre tous les subterfuges dont les femmes sont capables, quand leur vie et leur liberté est en péril.