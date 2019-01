Rencontre avec Laurent Lafitte pour "L'heure de la sortie" de Sébastien Marnier

Il fait partie des acteurs les plus éclectiques du cinéma français et il a grandi depuis Classe mannequin à la télé . " Les petits mouchoirs " de Guillaume Canet, " l’art de la fugue ", " elle l’adore ", avec Sandrine Kiberlain, et le troublant " Elle ", avec Isabelle Huppert et Virginie Efira. Laurent Lafitte était au FIFF en octobre 2018, pour le film de Sébastien Marnier, " L’heure de la sortie ". Un thriller qui ne dit pas tout de suite son nom.

Pierre Hoffman, incarné par Laurent Lafitte, est prof de français, et se voit confier une classe de surdoués, en remplacement de leur professeur qui s’est jeté par la fenêtre. L’ambiance est lourde, Pierre est rapidement méprisé par ses élèves, arrogants et presque humiliants, et au fil de l’histoire la tension monte…