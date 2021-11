Rencontre avec Laeticia Casta pour "Le milieu de l'horizon"

Laeticia Casta au micro de Christine Pinchart - 02/11/2021 Nous sommes en 1976, été 76, c’est la canicule, et la chaleur s’acharne, épuisant la nature, les animaux, et laissant la famille du jeune Gus au bord de l’implosion. Ce jeune ado rêve d’amour, sa sœur envisage doucement sa vie en-dehors de la ferme familiale, le père est petit à petit consumé par les tensions, et la mère, Nicole, interprétée par Laeticia Casta, une femme un peu oubliée, va faire une rencontre qui va transformer sa vie.