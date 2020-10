Rencontre avec Jalil Lespert pour "L'enfant rêvé" de Raphaël Jacoulot

L'interview de Jalil Lespert - l'interview de Christine Pinchart - 04/10/2020 « L’enfant rêvé », le nouveau film de Raphaël Jacoulot sort ce mercredi, il était présenté ce week-end au FIFF. A l’affiche Jalil Lespert, Mélanie Doutey et Louise Bourgoin. Jalil, François dans le scénario, forme un couple avec Noémie, incarnée par Mélanie Doutey, Ils se connaissent depuis longtemps, ils sont amoureux, mais le plaisir de la relation est contrarié par cet enfant qui n’arrive pas. Pour le couple c’est une blessure et pour François il est vital d’avoir cet enfant naturellement, alors que Noémie s’est déjà tournée vers l’adoption. Fragile, et blessé, François va faire une rencontre qui met à mal sa sérénité, et pourtant son couple est soudé.