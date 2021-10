Rencontre avec Guillaume Canet pour "Lui": inspiré d'un poème de Rûmî

Guillaume Canet au micro de Christine Pinchart - « Lui » c’est le titre du nouveau film de... « Lui » est un compositeur en panne d’inspiration, en pleine crise existentielle, qui va s’isoler, dans une vieille maison, pour se remettre au travail. Les lieux sont étranges, les bruits suspects, et les visites fréquentes : sa femme, avec qui il s’est disputé, sa maîtresse, avec laquelle il est odieux, ses parents, son meilleur ami, et lui, son double, afin de faire le point sur sa vie. Et puis la perception que LUI a d’une situation à un moment précis, amène une réflexion, et des dialogues. Des dialogues empreints de l’univers de Bertrand Blier. Guillaume Canet au micro de Christine Pinchart…