Rencontre avec Frédéric Carpentier, pour "Jeunesse sauvage"

"Jeunesse sauvage" est le premier long métrage sorti en salle, du réalisateur français Frédéric Carpentier.

L’histoire de Raphaël, jeune délinquant, vivant dans une coloc, tout en veillant sur son père SDF. Le film a pour décor la ville de Sète, ses plages et son activité portuaire.

Raphaël est le chef d’une bande de petits voleurs. Des jeunes qui ne possèdent rien, même pas un avenir, et qui tuent le temps, en observant la rue, et en dépouillant les passants. Aux côtés d’acteurs confirmés comme la belge Léone François, Pablo Cobo et Darren Muselet, on trouve de vrais jeunes de la zone, découverts par le biais d’un casting sauvage. Une fiction documentée, qui est née dans la rue...