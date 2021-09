Rencontre avec Eric Besnard pour "Délicieux": "Créer un restaurant, c’est proposer sa subjectivité au monde"

Rencontre avec Eric Besnard - l'interview de Christine Pinchart - 15/09/2021 « Délicieux, le film d’Eric Besnard (pron. Bénard) sort ce mercredi, il est rempli de parfums et de saveurs. Nous sommes au 18ème S. en France, à l’aube de la révolution. On sent arriver le changement. Pierre Manceron (interprété par Grégory Gadebois) est le cuisinier du Duc, il règne sur la cuisine du château, il possède une armée de petites mains, mais pour l’aristocratie il n’est qu’un domestique, qui enchante les papilles du Duc et de ses invités. Et un jour il déçoit par son audace, et il est chassé. Il va devoir regagner en confiance pour inventer une autre manière de manger, pour tous, et il ouvre le premier restaurant. Un fait ancré dans l’histoire.