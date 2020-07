Rencontre avec Emmanuelle Devos pour "Les Parfums"

"Les Parfums", le deuxième long-métrage du jeune réalisateur Grégory Magne, nous emmène dans l’univers très particulier d’un Nez.

On y côtoie toutes les facettes du métier. "Nez", ce n’est pas seulement créer le parfum idéal, le métier implique une kyrielle d’activités, et surtout beaucoup de stress pour celui qui possède ce don exceptionnel. C’est le cas d’Anne Walberg, elle a cette capacité d’identifier les odeurs, mais elle a déjà souffert d’anosmie, de perte de l’odorat, dans le passé, et elle vit dans la crainte que cela recommence.

Ça la handicape dans son quotidien, ça l’isole du monde réel, et elle s’impose une discipline de fer et des horaires, pour éviter de fatiguer son précieux outil. Emmanuelle Devos incarne le personnage d’Anne Walberg, elle évoque ce qui l’a séduit dans le projet…

"Les Parfums", une découverte du métier de Nez, dans la délicatesse et la sensualité, avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel et Gustave Kervern.