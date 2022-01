Rencontre avec Emmanuel Carrère pour Ouistreham, une adaptation libre du livre de Florence Aubenas

Quatre ans après son retour d’Irak, où elle a été otage durant 157 jours, Florence Aubenas prend un congé de six mois et disparaît de la vie civile, pour s’installer à Caen, dans une petite chambre. Elle a décidé d’écrire un livre sur la précarité, et souhaite voir de plus près ce que cela signifie. A Pôle Emploi elle obtient un travail de femme de ménage et se fond dans le paysage. En 2010 elle publie "Le quai de Ouistreham", où elle raconte son expérience d’esclave moderne, payée au SMIC, et traitée comme une invisible.

C’est sur cette invisibilité qu’Emmanuel Carrère va mettre des images, qui témoignent d’une vie où l’on compte le moindre centime, mais pas seulement. On compte aussi le temps ! Jamais un moment pour souffler, pour déjeuner avec une copine, pour regarder la mer, pour aller au cinéma… Il y a les enfants, la maison, et les factures. Mais ce que montre également le réalisateur, c’est cette magnifique solidarité, de l’entraide, de la bienveillance, de l’encouragement et des petits instants d’immense bonheur partagés, parce qu’ils sont rares.

Rencontre avec Emmanuel Carrère à propos de la genèse du projet, initié par Juliette Binoche, l’actrice principale.