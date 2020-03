Rencontre avec Christophe Lambert et Antoine de Bary, pour "Mes jours de gloire"

Christophe Lambert et Antoine de Bary au micro de Christine Pinchart - 04/03/2020 « Mes jours de gloire » est le premier long métrage d’Antoine De Bary. Avec un beau casting : Vincent Lacoste, Emmanuelle Devos, Noée Abita et Christophe Lambert. Le parcours d’Adrien, (Vincent Lacoste) bientôt 30 ans, et de retour chez maman, parce que plus un sou vaillant ???? La faute à qui ? A tout le monde, parce que Adrien est détaché des responsabilités. Enfant il a connu le succès en tant qu’acteur, et il continue de rêver à la célébrité. Et c’est peut-être en train d’arriver, puisqu’il passe un casting pour interpréter de Gaulle.