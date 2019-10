Rencontre avec Charlotte Gainsbourg pour "Mon chien stupide", d'Yvan Attal

Mon chien stupide", est l’adaptation du roman de John Fante (auteur américain mort en 1983) par le réalisateur Yvan Attal.

Et c’est l'histoire d'un écrivain (Yvan Attal) qui a eu un énorme succès littéraire, mais qui n'a plus jamais réussi à écrire une ligne. Il va accuser sa famille d'être la cause de tous ses échecs, pousser petit à petit ses enfants vers la porte, et accueillir un chien, en guise de protestation.

Il s'agit d'une adaptation très libre du roman de Fante. Nous sommes au bord de l'océan Atlantique en France. Le personnage de la mère (Charlotte Gainsbourg) est plus humain que dans le roman, il a acquis de la profondeur. Et cette mère souffre, elle en veut à son mari. Elle n’était pas préparée au nid vide.

Christine Pinchart a rencontré Charlotte Gainsbourg...