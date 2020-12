Rencontre avec Cathie Dambel pour son documentaire "Naitre d'une autre"

Cathie Dambel au micro de Christine Pinchart - 10/12/2020 Cathie Dambel, réalisatrice et monteuse, a enquêté à travers le monde à la rencontre d’une souffrance pour les couples, qui s’inscrit dans des philosophies variées en fonction du lieu, et dont la solution se nomme GPA ou gestation pour autrui. Et c’est en Belgique qu’elle se pose pour une année, en immersion dans un hôpital bruxellois, qui œuvre depuis 20 ans, à trouver une solution humaine et sans contrepartie financière, pour les femmes sans utérus.